مجلس النواب اليمني يوافق على إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي

وافق مجلس النواب اليمني، على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي، وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، الأحد، برئاسة رئيسه سلطان البركاني، لمناقشة التطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة.

وأكد البركاني، أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وصفها بالحرجة والمعقدة، داعيًا إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستند المجلس في قراره إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر، وإلى مذكرته الموجهة إلى مجلس النواب في 27 سبتمبر، التي تضمنت مبررات طلب إعلان التعبئة العامة، وطلبت الموافقة العاجلة على منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية إعلانها وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وبعد دراسة الطلب، أقر المجلس إعلان التعبئة العامة، على أن تُنفذ وفقًا لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين ذات الصلة، ومن بينها قانون الاحتياط العام، وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني، وقانون الدفاع المدني.

ونص القرار على بدء سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها، واستمرارها إلى حين زوال الأسباب التي دعت إلى إعلانها.

وأشاد مجلس النواب بصمود اليمنيين في مواجهة جماعة الحوثي، والتفافهم حول الشرعية الدستورية، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة البلاد ومؤسسات الدولة.

كما جدد المجلس إدانته للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبرًا استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها تصعيدًا ينعكس على الأمن والاستقرار الإقليميين.