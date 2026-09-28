بولندا تعتمد قواعد زمن الحرب لإسقاط الطائرات الأجنبية في أجوائها

قال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك، اليوم الاثنين، إنه سيصبح في إمكان المقاتلات والمروحيات البولندية إسقاط الطائرات الأجنبية التي يتم رصدها في أجواء البلاد، وفق تدابير دفاعية تُتخذ عادة في زمن الحرب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث الإجراءات الرامية إلى تعزيز دفاعات بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، مع قرب اتمام الحرب في أوكرانيا المجاورة عامها الخامس، وتزايد تحذيرات حلفاء كييف من تزايد خطر الطائرات المسيّرة الروسية، وفق وكالة فرانس برس.

وصرح تومتشيك بأن مثل هذا التغيير سيسمح "للطيار أو قائد العمليات اتخاذ قرار بإسقاط طائرة أجنبية استنادا إلى بيانات الرادار أو معلومات أخرى ترد إلى النظام".

وأشار إلى أن هذه المعايير "تطبّق عادة في حال الحرب أو الأحكام العرفية"، في حين أن المعايير المعتدة خلال فترات السلم تستوجب رؤية الطائرة بالعين المجردة وليس فقط الاعتماد على قراءات أنظمة الرادار.

وذكر نائب وزير الدفاع أن التغيير اعتمد لأن بولندا "تواجه احتمال دخول طائرات مسيّرة إلى أجوائها بشكل يومي".

وفي وقت سابق من سبتمبر، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن روسيا تخطط في إطار الحرب مع أوكرانيا، لشنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على حلفاء كييف، ومن بينهم بولندا.

وتتهم وارسو، وهي من أعضاء حلف شمال الأطلسي الأكثر إنفاقا على الدفاع نسبة إلى حجم اقتصادها، موسكو بتنفيذ استفزازات "متعددة الوسائل" على أراضيها، تشمل انتهاك مجالها الجوي باستخدام طائرات مسيّرة.