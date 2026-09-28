بيريز يمثل أمام القضاء بسبب دعوى برشلونة

تتواصل الأزمة القضائية بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما تحدد موعد جلسة الصلح التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، ومسؤولي برشلونة، على خلفية الدعوى التي تقدم بها النادي الكتالوني بسبب تصريحات أدلى بها بيريز خلال مؤتمر صحفي في مايو الماضي.

وتقرر عقد جلسة الصلح يوم 25 نوفمبر المقبل، أمام محاكم العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار الإجراءات القانونية التي بدأها برشلونة ضد رئيس ريال مدريد.

ويعتزم برشلونة مطالبة بيريز خلال الجلسة بتصحيح تصريحاته والتراجع عنها، فيما ستحدد نتيجة الاجتماع المسار الذي ستتخذه القضية خلال الفترة المقبلة. وكان النادي الكتالوني قد أعلن أنه في حال عدم حضور رئيس ريال مدريد، أو حضوره دون التراجع عن التصريحات محل الدعوى، فإنه سيتجه إلى تقديم شكوى جنائية، ما ينذر باستمرار التصعيد القضائي بين الناديين.

وبحسب ما أوردته إذاعة «كادينا كوبي» وأكدته صحيفة «ماركا»، فقد تم تحديد يوم 25 نوفمبر موعدًا رسميًا لجلسة الصلح أمام محاكم مدريد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حالة الغضب داخل برشلونة تجاه تصريحات فلورنتينو بيريز، التي يعتبرها النادي الكتالوني مسيئة لصورته وسمعته، فضلًا عن اعتبارها محاولة لزعزعة استقرار الفريق.

وكان بيريز قد قال خلال المؤتمر الصحفي: «لا أعرف عدد المواسم التي قضيتها هنا، وفزت فقط بـ7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و7 ألقاب في الدوري الإسباني، وكان من الممكن أن تصبح 14 لقبًا، لأنهم سرقوا مني 7 بطولات دوري».

كما تطرق رئيس ريال مدريد إلى قضية نيجريرا، قائلًا: «الفساد في قضية نيجريرا ممنهج، وهي أكبر فضيحة في التاريخ. علينا أن نستمع إلى رئيس لجنة الحكام الفنية يقول إن هذه أمور يجب نسيانها... كيف يمكن أن ننساها؟ نحن نُعد ملفًا من 500 صفحة سنرسله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد ذهبت بالفعل للتحدث معهم. لا يوجد مثيل لهذا الأمر في تاريخ كرة القدم العالمية».

وأضاف بيريز: «جماهير ريال مدريد تقف معي في حربنا ضد نيجريرا. وليس ريال مدريد وحده من يتضرر دائمًا، فهناك أندية أخرى تتضرر. برشلونة يستفيد دائمًا. كيف يمكن أن ننسى أكبر قضية فساد شهدها التاريخ؟ سنرى ما إذا كنا سنتعامل بجدية، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتدخل أخيرًا في هذا الأمر، وهو ما سيفعله، لأنه لا يمكنه السماح بأن تكون أهم كرة قدم في العالم، وهي كرة القدم الأوروبية، تحت شبهة فساد تم دفع أموال مقابله لمدة 20 عامًا».

ورد رافائيل يوستي، نائب رئيس برشلونة، على تصريحات بيريز بعد أيام، قائلًا: «لقد لجأ إلى الافتراء من أجل زعزعة استقرارنا. سنلتقي في المحاكم. اسم برشلونة وهذا الشعار لا يلوثهما أحد. سنتولى نحن الأمر. سنلاحقهم لأن لدينا ما يثبت موقفنا».

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي صدر خلال يونيو الماضي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس ريال مدريد، موضحًا أنه تقدم بدعوى صلح إلزامية تمهيدًا لتقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير، وفقًا للمادة 205 من قانون العقوبات الإسباني.

وأوضح النادي أن الدعوى تتعلق بتصريحات بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 12 مايو، إلى جانب تصريحات أخرى أدلى بها في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام في اليوم التالي.

وأشار برشلونة إلى أن الهدف من الإجراءات القانونية هو مطالبة بيريز بالتراجع عن بعض التصريحات التي أدلى بها، والتي اعتبر النادي أنها صدرت مع علمه بعدم صحتها، فضلًا عن كونها تسيء إلى صورة النادي وسمعته.

وأكد النادي الكتالوني أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه بالشكل المطلوب، فسيتقدم بشكوى جنائية رسمية ضد رئيس ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يلتقي ممثلو الطرفين أمام محاكم مدريد يوم 25 نوفمبر المقبل، في جلسة قد تحدد الخطوة التالية في النزاع القضائي بين ريال مدريد وبرشلونة.