تأجيل محاكمة صانعة المحتوى أم سجدة بتهمة غسل أموال التيك توك لـ22 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة صانعة المحتوى المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، لجلسة 22 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وأصدرت الحكم مجددًا بحبس المتهمة عامين وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق، قد أحالت البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي.

وقررت النيابة التحفظ أموال البلوجر "أم سجدة" ومنعها من التصرف فيها، كما أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء ضبطها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.