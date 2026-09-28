منتخب ناشئي الريشة الطائرة يصعد إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة

نجح المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة في بلوغ ربع نهائي منافسات الفرق ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

واستهل الفراعنة الصغار مشوارهم بالفوز على منتخب تونس بنتيجة 2-0، ثم تغلبوا على زيمبابوي بالنتيجة نفسها، ليضمن المنتخب الوطني التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 0-2، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

ويلتقي المنتخب الوطني في ربع النهائي مع نظيره الغاني.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، هي: مصر، وتونس، وأوغندا، والجزائر، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، وغانا، وزيمبابوي، والسنغال، وليبيا، وزامبيا.

وكان الاجتماع الفني قد أسفر عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وأوغندا وزامبيا، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات موريشيوس وغانا والسنغال.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه، إلى جانب كونها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.