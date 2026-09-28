ضبط شخص بالمنوفية يدير صفحة تروج لبيع المواد المخدرة

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الإنترنت القبض على شخص بالمنوفية يدير صفحة تروج لبيع المواد المخدرة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام رصدتا إدارة شخص صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل مقيم بمركز الباجور بالمنوفية، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته لمواد مخدرة.

وأكدت الوزارة أنه بمواجهة المتهم أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين، وطلب مبالغ مالية منهم وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية.