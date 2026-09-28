خامنئي: أعداؤنا لا يتجاوزون بحر العرب بسبب الضربات الموجعة التي تلقوها.. ومحاولات التقدم ستكبدهم خسائر

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أكثر من 30 مليون إيراني «أعلنوا استعدادهم للتضحية بأنفسهم»، مشيرًا إلى وجود «استعدادات مسلحة» في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف خامنئي، في رسالة بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية وإحياء سنوات «الدفاع المقدس»، اليوم الاثنين، أن القدرة الاستيعابية المحددة بـ500 ألف شخص ضمن دعوة للتنظيم اكتملت خلال أول 100 دقيقة.

وأشار إلى أن الثورة الإيرانية أنهت، بحسب قوله، مرحلة الهيمنة الأجنبية على البلاد، معتبرًا أن الحرب العراقية الإيرانية كانت أبرز محاولات إعادة إيران إلى وضعها السابق خلال السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية.

وذكر أن إيران، التي بدأت الحرب في مواجهة تهديدات متعددة وإمكانات عسكرية محدودة، باتت اليوم، وفق تعبيره، في موقع «التقدم والكرامة والاستقلال»، مشيرًا إلى أن بعض التقديرات تضعها ضمن القوى الكبرى في العالم.

وفيما يتعلق بالتطورات البحرية، قال خامنئي، إن القوات المعادية كانت تنتشر في مياه جنوب إيران خلال السنوات الأولى من الحرب، بينما «لا تتقدم اليوم إلى ما وراء بحر العرب» نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز.

وأضاف أن محاولات التقدم ستكبد الخصوم خسائر، متوعدًا بأن يأتي «وقت تطهير بحر العرب منهم»، بحسب تعبيره.

وأكد أن المرحلة التي تسعى أطراف معادية إلى إعادة إيران إليها «ولّت ولن تعود»، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستكون، وفق قوله، أكثر ازدهارًا، وأن الضغوط والحروب الأخيرة أسهمت في تعزيز قدرات إيران وامتداد نفوذها.