محلل عسكري: الجيش السوداني بدأ عمليات استراتيجية بعد تحرير أكثر من 15 مدينة حول الأبيض

قال اللواء أمين إسماعيل المحلل العسكري وخبير في إدارة الأزمات، إنّ الجيش السوداني بدأ عمليات استراتيجية بعد تحرير أكثر من 15 مدينة حول مدينة الأبيض، وكان آخرها مدينة سَودَري، التي كانت قاعدة عسكرية تُستخدم للاحتياجات اللوجستية، موضحًا أنها تربط من الناحية العسكرية بين شمال دارفور وشمال كردفان، وتُعد منطقة مهمة في العمليات العسكرية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ سَودَري كانت قاعدة اقتصادية تعتمد على الذهب وتصدير المواشي، كما تمثل من الناحية العسكرية منطقة مرور من القواعد الموجودة في دارفور إلى القواعد في كردفان، مشيرًا إلى أن قطع هذا الإمداد أضر كثيرًا بميليشيا الدعم السريع وأجبرها على العودة إلى مناطقها في دارفور.

وتابع، أن استخدام المُسيّرات يحقق أضرارًا، لكنه لا يؤدي إلى السيطرة على الأرض، لافتًا إلى أن نيالا ومنطقة الضعين تُستخدمان كمناطق للمخازن اللوجستية والتدريب واستقطاب أبناء القبائل ودفعهم إلى مناطق العمليات.

وأشار المحلل العسكري السوداني إلى أن استهداف مستودع للوقود في ود مدني جاء بعد الهزائم الأخيرة في شمال كردفان والانشقاقات التي حدثت بانضمام قادة إلى الجيش السوداني، موضحًا أن قيادة الميليشيا حاولت الانتقام، ورفع الروح المعنوية لأفرادها، وإثبات وجودها على الأرض حتى يكون لها موقف في حال حدوث تفاوض.

وأوضح أن اختيار مستودع الوقود يستهدف الضغط وإجبار السكان على النزوح، إلى جانب الضغط على الحكومة من خلال إحداث فجوة في الوقود ومصانع الأغذية، ولذلك يتم استهداف مواقع الخدمات.