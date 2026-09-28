 دي بروين يقود تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دي بروين يقود تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 9:29 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 9:29 م

أعلن الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة فرنسا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

ويستضيف المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بودوان»، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية.

ويشهد تشكيل بلجيكا تواجد النجم كيفن دي بروين أساسيًا، لقيادة خط الوسط أمام المنتخب الفرنسي.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، ناثان نجوي، براندون ميشيل، خواكين سيس.

خط الوسط: روميو لافيا، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: دييجو مورييرا، شارل دي كيتيلير، ميكا جودتس.


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