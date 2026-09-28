بابا الفاتيكان في رسالة للشباب: لا تهابوا المستقبل

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ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الأجيال الأصغر سنا في أوروبا بعدم ترك الأزمات والصراعات في العالم تثبط عزيمتهم، وذلك في حديثه في آخر يوم من زيارته لفرنسا.

وقال بابا الفاتيكان اليوم الاثنين في حديثه أمام الحضور في ميتز بشرق فرنسا " لا تهابوا المستقبل".

وأضاف" اليوم، العلاقات بين الأفراد وبين الدول تصبح بربرية بصورة متزايدة". وأوضح " يتم تجاهل الكلمة المعطاة. وعوضا عن ذلك، يتم التباهي بالأكاذيب والخداع"، دون تحديد أسماء ساسة أو دول.

وناشد أوروبا وبجانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا بإنهاء "هذه الدوامة من الهبوط".

وقد اختار بابا الفاتيكان ميتز لتكون آخر محطة في زيارته التي استمرت أربعة أيام في فرنسا لأنها موطن واحد من الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي السياسي الفرنسي روبرت شومان (1886-1963).

ويذكر أن شومان وضع أساس الاتحاد الأوروبي عندما تولى منصب وزير الخارجية في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية.