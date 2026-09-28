رئيس اتحاد الغرف السياحية: يجب تطوير شامل لمنظومة النقل والطرق التي تربط بين المقاصد السياحية

قال حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن هناك خطوات جارية لتسريع إجراءات الاستثمار السياحي، خاصة ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات.

- تسعير الأراضي

وأضاف "الشاعر"، في كلمته بمنتدى الأهرام الاقتصادي المنعقد اليوم بمتحف الحضارة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن ملف تسعير الأراضي يمثل أحد الموضوعات المرتبطة بالاستثمار السياحي.

وأشار إلى أهمية تطوير آليات التعامل مع الأراضي التابعة للجهات المختلفة، بما يتيح طرح الفرص الاستثمارية بصورة أكثر وضوحًا ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الشاعر أهمية دعم توجه الدولة نحو تنويع المنتج السياحي المصري، موضحا أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على تطوير المقاصد السياحية فقط، وإنما يتطلب أيضًا تطوير منظومة النقل والطرق التي تربط بين هذه المقاصد.

ولفت إلى أهمية توفير شبكة طرق ووسائل نقل تتيح للسائح الانتقال بين أكثر من مقصد سياحي خلال الرحلة الواحدة، بما يمكنه من الجمع بين أنماط سياحية مختلفة والاستفادة من تنوع المقاصد المصرية.

- تطوير الطرق

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى ضرورة تطوير الطرق الرابطة بين المقاصد السياحية، إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمات القطارات، خاصة على الخطوط التي تربط القاهرة بالمقاصد السياحية في صعيد مصر، بما يدعم حركة السائحين ويسهم في تنويع البرامج السياحية.

وأضاف أن تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل يمثلان عنصرين أساسيين في تنفيذ خطط تنويع المنتج السياحي، إلى جانب تطوير المنتجات الترفيهية والخدمات المرتبطة بها.