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تضرر نحو 700 ألف شخص؛ جراء فيضانات اجتاحت أجزاء واسعة من العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن نائب رئيس بلدية بانكوك تافيدا كامولفيج، قوله الاثنين، إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي قادم من خليج تايلاند تسببت بفيضانات شرقي المدينة.

وأضاف كامولفيج، أن العديد من الأحياء غمرتها المياه، فيما نُقل آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء.

وذكر أن إجمالي عدد المتضررين من الفيضانات بلغ نحو 700 ألف شخص، مضيفا: "نحتاج حاليا إلى مئات الآلاف من زجاجات مياه الشرب".

ومن جانبه، قال رئيس بلدية بانكوك تشادشارت سيتيبونت، في مؤتمر صحفي، إن أعمال تصريف مياه الفيضانات مستمرة.

وأضاف: "ستنحسر المياه في المناطق السكنية ببطء، إذ يتعين أولا انخفاض مستوى المياه في قنوات التصريف، وستركب مضخات في المناطق السكنية المنخفضة لتسريع عملية التصريف".

وأعلنت بلدية بانكوك جميع مناطق المدينة الـ50 مناطق منكوبة جراء الفيضانات، ودعت إلى التبرع بالغذاء ومياه الشرب.

كما أفاد مسئولو الأرصاد الجوية، بأن 320 كيلوغراما من الأمطار هطلت على كل متر مربع في بانكوك منذ 24 سبتمبر الجاري.