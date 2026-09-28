توفيت ستي حازمة محمد علي، زوجة مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، صاحب أطول فترة بقاء في منصبه، عن عمر ناهز 100 عام، وذلك بعد أن ظلت إلى جانبه طوال عقود من الاضطرابات السياسية، وخلال فترتي توليه قيادة البلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن ستي حازمة ومهاتير -101 عام-، كانا قد احتفلا الشهر الماضي بمرور 70 عاما على زواجهما، وهو ارتباط بدأ بينهما عندما كانا طالبين في كلية الطب بسنغافورة، واستمر طوال رحلة صعود مهاتير، من طبيب إلى شخصية مهيمنة على المشهد السياسي الماليزي.

وقد كشفت العلاقة بينهما عن جانب أكثر رقة ولطفا لدى زعيم، اتسم حكمه بوجود مواجهات حادة مع خصومه السياسيين، بما شمل إقالة نائبه عام 1998، وهو أنور إبراهيم، في خطوة تسببت في حدوث انقسام عميق داخل البلاد، بحسب "بلومبرج".