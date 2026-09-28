أكد محمد هاني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن معسكر الفراعنة يسير على أعلى مستوى، ولا توجد أي مشكلات على الإطلاق، مشددًا على أن المنتخب لم يأتِ إلى جنوب السودان من أجل التنزه، وإنما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال محمد هاني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جنوب السودان: «المعسكر ماشي على أعلى مستوى، وأجواء المعسكر جيدة جدًا، ما عملناش أي مشاكل، وما حصلش أزمة. اتعادلنا ماتش على ملعبنا، ودي مش أحسن حاجة خالص، لكن ما حصلش أزمة».

وأضاف: «لدينا باقي مباريات التصفيات، وإن شاء الله نجمع أكبر قدر من النقاط، وأود أن أذكر أننا من أوائل الفرق التي صعدت لبطولة أفريقيا وكأس العالم السنين اللي فاتت».

وتابع: «الناس بتنسى بسرعة، كنا عاملين إيه وبنشتغل إزاي، مفيش أي مشاكل. لدينا مباراة غدًا، وإن شاء الله نحقق الثلاث نقاط، ونعود إلى بلدنا مستريحين. كلنا نتحدث مع بعض كفريق وكجهاز، وبناخد محاضراتنا».

وأكمل: «إحنا كلاعبين نتحدث مع بعضنا البعض، ولم نأتِ إلى جنوب السودان من أجل الفسحة والتنزه، ولكن لدينا هدف واحد، وهو تحقيق الفوز».

وأتم: «جئنا من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الفوز. سنجتهد ونؤدي المطلوب منا على أكمل وجه، والنتيجة في النهاية توفيق من عند ربنا».

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 بالتعادل السلبي مع أنجولا على استاد القاهرة.