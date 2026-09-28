لاعب جنوب السودان السابق: غياب محمد صلاح لن يؤثر على منتخب مصر

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أكد جيمس جوزيف، لاعب منتخب جنوب السودان السابق، أن غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لن يمثل تأثيرًا كبيرًا على الفراعنة، مشددًا على امتلاك المنتخب الوطني العديد من العناصر القادرة على تعويض غيابه وصناعة الفارق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب جوبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

واستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، فيما تلقى منتخب جنوب السودان الهزيمة أمام مالاوي بنتيجة 2-1.

ووجه جوزيف رسالة إلى لاعبي منتخب جنوب السودان، طالبهم خلالها بعدم الانشغال بما يدور في وسائل الإعلام، والتركيز بشكل كامل على مواجهة مصر.

وقال جوزيف في تصريحات لراديو «تمازج» الجنوب سوداني، إن المباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض، في ظل التاريخ الكبير للمنتخب المصري، المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات.

وأضاف أن منتخب جنوب السودان لا يمكنه التعويل على الظروف المحيطة بالمباراة فقط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر، الذي يمتلك قدرات فنية عالية، وذلك تعليقًا على إمكانية تأثير الطقس الحار على مجريات اللقاء.

وأوضح لاعب جنوب السودان السابق أن فرص منتخب بلاده في التأهل تبلغ 50%، مشيرًا إلى ضرورة استغلال اللاعبين مواجهة مصر كفرصة لإظهار قدراتهم ومواهبهم.

ويتواجد منتخبا مصر وجنوب السودان في المجموعة الثانية بالتصفيات، إلى جانب منتخبي أنجولا ومالاوي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك.