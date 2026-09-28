بغداد: قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية داخل العراق منذ مطلع 2026

- قائد القوة الجوية خالد التميمي قال إن عمليات قواته مستقلة عن التحالف ولا يوجد أي دعم مباشر منها

قال قائد القوة الجوية العراقية خالد التميمي، الاثنين، إن قوات التحالف الدولية لم تنفذ أي مهام داخل البلاد منذ بداية العام الجاري، مبينا أن عمليات قواته "مستقلة".

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، قبل يومين من موعد انتهاء مهمة التحالف في العراق المحدد في 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف التميمي: "لا توجد أي قوة من قوات التحالف تنفذ أي واجب داخل الأراضي العراقية منذ بداية عام 2026 وحتى الآن".

وأوضح أن "جميع الواجبات التي تنفذها القوة الجوية حاليا مستقلة عن قوات التحالف ولا يوجد أي دعم مباشر منها".

وأكد أن القوة الجوية تعمل على بناء منظومة متكاملة من الورش والمعامل والمستودعات، ذاكرا أن أعمال صيانة طائرات إف-16 تتم "بكوادر عراقية 100 بالمئة".

واستدرك بأن بعض مستويات إصلاح المحركات تتطلب إحالتها إلى شركة "برات آند ويتني"، بينما تنجز الكوادر العراقية قسما من إصلاحاتها محليا.

وأشار إلى تقدم في المفاوضات لاقتناء مقاتلات "رافال"، قائلا إن "الدفعة الأولى التفاوض على 14 طائرة"، دون الإشارة إلى الجهة التي يتم التفاوض معها.

وفي مجال التعاون التدريبي، أفاد بأن طائرات "رافال" الموجودة في الأردن تشارك مع القوة الجوية العراقية في تمارين شهرية، فيما تأجل تمرين كان مقررا في فرنسا هذا العام بسبب الحرب في المنطقة.

وحول مراقبة الأجواء، أوضح أن الدفاع الجوي يؤمن التغطية الرادارية للأراضي العراقية، مع وجود مقاتلات مسلحة بصواريخ جو ـ جو وطيارين في حالة جاهزية يومية.

وقال: "لدينا مسحاً جوياً كاملاً يومياً لكل العراق"، تُرفع تقاريره إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبر رئاسة أركان الجيش.

وبخصوص المسيّرات، تحدث عن محاولات للتصنيع المحلي وفكرة لإنشاء قيادة خاصة بهذا السلاح، مبينا أن العمل في هذا الاتجاه لا يزال في بدايته.

وعن التهديدات الأمنية، أشار إلى استمرار وجود خلايا نائمة في مناطق نائية ووعرة، واصفا خطر الإرهاب بأنه "محدود جداً حالياً"، بفضل يقظة المواطنين والإمكانات المتاحة للقوات العراقية.

ولفت إلى أن القوة الجوية نفذت خلال الحرب على تنظيم "داعش" 58 ألفا و822 مهمة شملت النقل والاستطلاع ومهاما أخرى، إلى جانب إسناد القوات البرية واستهداف مواقع التنظيم.

وفي سياق منفصل، كشف عن خروج طائرة نقل من طراز "أنطونوف" من الخدمة بعدما أصابها صاروخ في إحدى القواعد ببغداد، دون تحديد موعد الحادثة أو الجهة المسئولة عنها.

وأوضح أن الطائرة احترقت، وأن "كلفة إصلاحها أعلى من سعر شرائها فقررنا إخراجها من الخدمة".

واتفقت بغداد وواشنطن في سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية تدعم القوات العراقية وتحافظ على الضغط على "داعش" لمنع عودته.

وتشكل التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر 2014 لمواجهة التنظيم، وساند القوات العراقية خلال الحرب عليه، قبل أن يتركز دوره على المشورة والمساعدة وتعزيز قدراتها بعد هزيمته ميدانيا في العراق عام 2017.