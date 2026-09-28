جواو فيليكس يكشف هدفه بالعودة إلى أوروبا ويتمسك بحلم برشلونة

كشف البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، عن رغبته في العودة إلى منافسات كرة القدم الأوروبية خلال السنوات المقبلة، رغم تألقه الحالي مع النصر السعودي.

وانضم فيليكس، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى النصر في يونيو 2025، ليلعب بجوار مواطنه كريستيانو رونالدو، ونجح منذ انتقاله إلى الدوري السعودي في تسجيل 30 هدفًا خلال 55 مباراة، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الموسم الماضي.

وسبق أن أبدى اللاعب رغبته في العودة إلى برشلونة، بعدما قضى موسم 2023-2024 مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، إلا أن طريق عودته إلى برشلونة لا يبدو واضحًا في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، أكد فيليكس أنه لا يزال يتطلع للعودة إلى أجواء المنافسات الأوروبية والمشاركة مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن عقده مع النصر يمتد حتى يونيو 2027.

وقال جواو فيليكس: «كنت سعيدًا للغاية بارتداء قميص برشلونة، كان حلمًا منذ طفولتي بالنسبة لي ولوالدي وشقيقي، وكان شرفًا كبيرًا».

وأضاف: «أشعر براحة كبيرة في السعودية، وأنا سعيد وأستمتع بكرة القدم هنا، لكن صحيح أنني أفكر أيضًا في العودة إلى أوروبا».

واختتم: «لا أعرف ما إذا كانت العودة ستكون العام المقبل أو بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لكنني أرغب في اللعب مجددًا في البطولات الأوروبية».