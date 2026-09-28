كييف تعلن إسقاط 112 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 112 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 165 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، "تم إطلاقها من مناطق أوريول وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك وشاتالوفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك المحتلة مؤقتا، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 07:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 112 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وآزوف خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة الثامنة مساء أمس 27 سبتمبر الجاري إلى الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو (من الخامسة مساء أمس الأحد إلى الخامسة صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش)، اعترضت وحدات الدفاع الجوي ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية ذات أجنحة ثابتة"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وسمولينسك، وكالوجا، وتولا، وكورسك، وفورونيج، وليبيتسك، وتامبوف، وريازان، وأوريول، وساراتوف، وروستوف، وموسكو، وكراسنودار، بالإضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحري آزوف والأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.