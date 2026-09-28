تجديد الثقة في المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

جددت الجمعية العمومية لوزراء الخدمة المدنية العرب بالإجماع، الثقة في الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية لفترة جديدة، وذلك في ضوء الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال فترة قيادته للمنظمة والتي انعكست على تعزيز دور المنظمة ومكانتها باعتبارها إحدى المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية الإدارية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، عربيا وإقليميا.

وقالت المنظمة في بيان: "أشاد الوزراء العرب، أعضاء الجمعية العمومية بهذا الأداء المتميز، مع التقدير الكبير لجهوده، إذ يعد الدكتور القحطاني من النماذج العربية الناجحة المهتمة بقضايا التنمية الإدارية في الوطن العربي، كما يعتبر من أبرز القيادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك".

كما أعربت المنظمة ومنسوبوها عن سعادتهم بتجديد ثقة الجمعية العمومية للمنظمة في بالدكتور ناصر الهتلان لقيادة المنظمة لفترة جديدة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات خلال المرحلة المقبلة.