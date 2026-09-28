نائب رئيس الوزراء: تحويل التنوع السياحي إلى قدرة تنافسية هو التحدي الحقيقي

قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، إن السياحة تُعد نشاطًا اقتصاديًا متكاملًا، وليست مجرد نشاط ريعي، مشيرًا إلى قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

وأوضح عيسى، في كلمته بمنتدى الأهرام للسياحة، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة، وفي مقدمتها التاريخ والحضارة، إلى جانب ما تتمتع به من موارد ومقومات تجعلها مقصدًا سياحيًا متميزًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في امتلاك المقومات السياحية فقط، وإنما في القدرة على تحويل هذا التنوع إلى قدرة تنافسية تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وتجذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.