إصابة فلسطيني بقصف وهجمات إسرائيلية في قطاع غزة

أُصيب فلسطيني، الاثنين، برصاص إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بإصابة فلسطيني برصاصة إسرائيلية في الرأس قرب منطقة "دوار الشهداء الستة" غربي مخيم جباليا، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وفي سياق متصل، قال شهود للأناضول إن مدفعية جيش الاحتلا الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية من مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

فيما أطلقت الزوارق الإسرائيلية نيرانها وقذائفها بشكل مكثف على ساحل مدن غزة ودير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، وفقا للشهود الذين أشاروا إلى عدم وقوع إصابات.

وحتى الأحد، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و964 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، كما دمرت الحرب نحو 90% من البنية التحتية.