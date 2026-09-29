ترامب: سننهي الحرب مع إيران قريبا وننتصر فيها

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ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأن الولايات المتحدة ستنتصر فيها، معتبرا أن أسعار الوقود ستتراجع بعد ذلك.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين، أن إدارته تستعد بأفضل شكل للانتخابات النصفية للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وزعم ترامب أن بلاده منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك "إنجاز مهم ليس فقط للولايات المتحدة بل للعالم أجمع".

وقال الرئيس الأمريكي: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وسننتصر في هذه الحرب قريبا جدا وسينتهي كل شيء، وستنخفض أسعار البنزين بشكل كبير أيضا، ولم يكن أحد يستطيع تحقيق ذلك سوانا".

وذكر أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيشكل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط وأوروبا"، مشيرا إلى أنه "لن تبقى دولة تدعى إسرائيل في هذه الحالة".

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.

- العلاقات مع الصين

وفي سياق آخر، وصف ترامب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه كان ناجحا للغاية.

وقال: "أجرينا لقاء رائعا مع الرئيس الصيني شي، ولو منحت تقييما من 0 إلى 10 لهذا اللقاء لمنحته 12 نقطة"، مشددا على أهمية الزيارة من ناحية العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كما ونفى ترامب صحة تقارير تحدثت عن إمكانية بيع الولايات المتحدة أسلحة أمريكية للصين، وقال إنه لم يناقش هذا الأمر مع شي.

وفي 24 سبتمبر الجاري، عقد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لقاء في البيت الأبيض.

وتطرق ترامب إلى توقيف أشخاص قرب قاعدة جوية في بريطانيا ثم الإفراج عنهم بكفالة، لافتا إلى أنهم قد يكونون مرتبطين بإيران.

وأردف: "البريطانيون عملوا معنا بشكل وثيق جدا، ونعرف كل شيء عن المشتبه بهم، ولو كنا مكانهم لما أطلقنا سراحهم، وقد شكل الأمر مفاجأة لنا".

والأحد، أوقفت السلطات البريطانية 5 أشخاص داخل مركبات قرب قاعدة فيرفورد الجوية في مقاطعة جلوسترشير، للاشتباه في "التحضير لعمل إرهابي"، كما أخلت 85 منزلا في قرية ويلفورد، فيما كلف الجيش البريطاني فرق تفكيك المتفجرات بالعمل في المنطقة.

وقالت السلطات البريطانية إنها تحقق في احتمال وجود صلة لإيران بالحادث، مع تركيزها على خطر وقوع هجوم إرهابي يستهدف القاعدة.

بدورها، نفت إيران، وجود أي صلة لها بالأشخاص الخمسة.