مقتل 13 شخصا على الأقل في حريق بمصنع ألعاب نارية روسي

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لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في حريق بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل غرب روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن قرية كوبرينسك، حيث اندلع الحريق، شهدت انقطاعا لشبكة الكهرباء.

كما أُغلقت المتاجر في القرية أبوابها.

وقالت "تاس" إن أكثر من 100 من أفراد الطوارئ شاركوا في جهود إخماد الحريق.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق بشكل فوري.

وفتح المحققون قضية جنائية بشأن الاشتباه في انتهاكات لوائح السلامة المهنية في منشآت الإنتاج الخطرة، لكنهم لم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.

وتقع منطقة ياروسلافل على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال شرق موسكو.