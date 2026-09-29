زيلينسكي: روسيا أطلقت حملة تعبئة جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن روسيا بدأت حملة تعبئة جديدة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، نقلا عن معلومات استخباراتية من أجهزة الأمن الأوكرانية: "إنهم (الروس) يخططون أيضا لإشراك المزيد من الأجانب".

وكانت هناك تكهنات منذ أشهر حول تعبئة جديدة في روسيا لتعويض الخسائر الفادحة الأخيرة على الخطوط الأمامية في أوكرانيا. وقد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن بشكل قاطع مثل هذه التكهنات.

وقال زيلينسكي إن هناك أيضا معلومات جديدة بشأن وجود جنود كوريين شماليين في روسيا.

وتابع زيلينسكي: "يوجد حاليا أكثر من 8 آلاف جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تجري الاستعدادات لنشر فرقة إضافية تتألف من 10 آلاف جندي، ويتم اختيارهم لتلقي التدريب وسيتم نقلهم بعد ذلك إلى روسيا".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تدفع ثمن ذلك بالتكنولوجيا.

وقال إنه مقابل المساعدة، بدأ إنتاج طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد على الأراضي الكورية الشمالية بدعم فني من روسيا.

وأكد زيلينسكي: "هكذا ينتشر الشر، وهكذا ينتشر تهديد للحياة في جزء من العالم إلى أجزاء أخرى من العالم".