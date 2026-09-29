عضو شعبة الذهب: انخفاض الأسعار يرجع لزيادة المعروض وتراجع الطلب على الشراء

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قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب حاليًا يرجع إلى زيادة المعروض مع تراجع الطلب على الشراء.

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية الدولية.

وأوضح أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بالتغيرات في البورصة العالمية، وبآليات العرض والطلب، وسعر صرف الدولار.

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب عالميًا بلغ 4118 دولارًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 محليًا 6949 جنيهًا، وعيار 21 بـ6080 جنيهًا، وعيار 18 5211 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 48 ألفًا و640 جنيهًا.

وتوقع عدم انخفاض أسعار الذهب عن المستويات الحالية، بجانب أن يشهد صعودًا تدريجيًا، ناصحًا بالشراء في حال توفر السيولة.