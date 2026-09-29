قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدم به إلى المجلس منذ نحو خمسة أو ستة أشهر بالبرلمان؛ يُعالج جميع مشكلات التصالح، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة أعلنت إنهاء إعداد مشروعها تمهيدا لإرساله.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، أن دور الانعقاد الثاني للمجلس سينطلق يوم الخميس المقبل بانتخابات اللجان النوعية لبدء مناقشات القوانين في غضون أسبوعين، معربا عن أمله في أن تدار المناقشات بنهج يختلف عما شهدته السنوات السبع الماضية.

وأشار إلى أن أبرز البنود الجديدة في مشروع القانون الذي تقدم به، يأتي في مقدمتها النص على السماح بصب السقف لكل من حصل على نموذج 10 أو نموذج 8، موضحا أن القواعد الحالية تقصر صب السقف على الحاصلين على نموذج 10.

ولفت إلى أن البند الثاني تضمن مد العمل بالتصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن البند الثالث شمل إتاحة التصالح على الجراجات نظرًا لإنشاء عقارات كثيرة دون جراجات.

وشدد على ضرورة إنهاء التصالح في ملف "المتناثرات" في ظل صدور منشور مجلس الوزراء بشأنه منذ أربع سنوات، فضلا عن التصالح على "المتخللات" وحالات "الإحلال والتجديد والتعلية".

وأشار إلى إلغاء شرط طلاء المنازل بالكامل لإتمام التصالح، موضحا أن هذا القيد شكل عبئا على من تقدموا بطلبات تصالح فردية لوحدة سكنية واحدة داخل عمارة تضم 20 وحدة.

وأكد أن التعديلات المقدمة من جانبه سحل 90% من طلبات التصالح خلال عام على الأقل، وتحقيق حصيلة 200 مليار جنيه للدولة يُعاد منها 78 مليار جنيه للمواطن لتطوير المرافق.

وأوضح أن عوائد التصالح التي تُقدر بـ 200 مليار جنيه لخزينة الدولة ستزيل من على المواطنين مخاوف الأحكام القضائية والمخالفات المسجلة.