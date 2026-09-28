كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن كواليس تحديد أرقام قمصان حراس مرمى منتخب مصر خلال المعسكرات، مؤكدًا أن الاختيار يتم وفقًا لأقدمية الحراس في صفوف الفراعنة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن القاعدة المتبعة تقضي بحصول الحارس الأقدم على القميص رقم 1، بينما يحصل الحارس الذي يليه في ترتيب الأقدمية على القميص رقم 16.

وأوضح أنه في حال وجود أحمد الشناوي، يحصل حارس بيراميدز على القميص رقم 1، بينما يرتدي محمد الشناوي القميص رقم 16، وفقًا لترتيب الأقدمية داخل المنتخب.

وأضاف المصدر أنه في حال غياب أحمد الشناوي، ينتقل القميص رقم 1 إلى محمد الشناوي باعتباره الحارس الأقدم الموجود في المعسكر، على أن يتم توزيع باقي الأرقام على الحراس وفقًا لترتيب الأقدمية.

وأشار إلى أن الوضع اختلف في المعسكر الحالي لمنتخب مصر، في ظل غياب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي عن القائمة، حيث اتفق مصطفى شوبير والمهدي سليمان على أن يرتدي الأول القميص رقم 1، بينما يحصل الثاني على القميص رقم 16.

وكان مصطفى شوبير قد ظهر بالفعل بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا، بعدما تم استبعاد محمد الشناوي من قائمة المعسكر الحالي، وهو ما أكدته صور غرفة ملابس الفراعنة قبل المباراة.

ويضم معسكر منتخب مصر الحالي، إلى جانب مصطفى شوبير والمهدي سليمان، الحارسين محمد علاء وعبد العزيز البلعوطي، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.