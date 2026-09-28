فرنسا: توقيف 164 شخصا على الأقل مع تصاعد الاحتجاجات في المدارس الثانوية

أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات وتوقيف 164 شخصا على الأقل خلال احتجاجات شهدتها المدارس الثانوية في البلاد اليوم الإثنين، بالتزامن مع مطالبات الطلاب بتوفير موارد أفضل وكوادر تدريس كافية.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، إن نحو 180 مدرسة تأثرت بالاحتجاجات، وتركزت بشكل رئيسي في منطقتي كريتاي وفيرساي المحيطتين بباريس، فضلا عن مدن أخرى تشمل ليل وليون وجرونوبل ونيس.

وأوضح نونيز أن الأرقام الأولية تشير إلى إصابة 12 فردا من قوات الأمن اليوم الاثنين.

وأضاف نقلا عن وزير التعليم، أن ثمانية من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم ثلاثة مديري مدارس، وعدد من الطلاب قد أصيبوا أيضا.

وقال نونيز: "لم تكن هذه مطالب، بل كانت في كثير من الأحيان مجرد عنف في أبشع صوره".

وأضاف أن الشرطة تحقق في مزاعم تتعلق بوقوع تجاوزات وعنف من جانب مسئولين.