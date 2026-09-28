الرئيس الموريتاني يصدر عفوا عن ناشطة حقوقية معارضة

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر اليوم الاثنين، عفوا رئاسيا خاصا للسيدة ميمونة أحمد سليمان، المدانة بحكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الحق العام.

وأوضح المرسوم أن العفو يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية في حق المعنية، إضافة إلى الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية.

وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط قد أصدرت حكما يؤيد إدانة الناشطة الحقوقية المعارضة ورده أحمد سليمان والإعلامية في حركة انبعاث التيار الانعتاقي " إيرا" بزعامة بيرام الداه أعبيد بالسجن مع النفاذ ثلاث سنوات مع عامين موقوفين من السجن بتهمة المساس بأمن الدولة ونشر تصريحات ودعوات اعتبرت تحريضا على النزول إلى الشارع ومهاجمة النظام الحاكم .

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت نفس الحكم بحقها في أغسطس الماضي.

واعتقلت وردة أحمد سليمان في وقت سابق من العام الحالي أثناء فض قوات الأمن لاعتصام لحركة "إيرا" الحقوقية المعارضة أمام مركز للشرطة إثر شكوى تقدمت بها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى الأمن السيبراني وذلك على خلفية مقاطع فيديو وتدوينات نشرتها على منصة فيسبوك انتقدت فيها تعامل الأجهزة الأمنية مع بعض المحتجين.