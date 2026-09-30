إسبانيا تكتسح كرواتيا برباعية وتواصل صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

واصل منتخب إسبانيا نتائجه القوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب كرواتيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولم يحتج المنتخب الإسباني سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل، بعدما نجح لامين يامال في هز شباك كرواتيا بتسديدة مميزة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة مبكرًا.

وحاول المنتخب الكرواتي العودة إلى المباراة، وهو ما تحقق في الدقيقة 29 عن طريق ديون بيلجو، الذي سجل هدف التعادل.

لكن فرحة كرواتيا لم تستمر طويلًا، إذ أعاد مارك بوبيل المنتخب الإسباني إلى المقدمة في الدقيقة 31، بعدما استغل تمريرة من لامين يامال، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا 2-1.

وفي الشوط الثاني، عاد يامال للتألق من جديد، وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لإسبانيا في الدقيقة 63، بعدما انفرد بالتسجيل في شباك حارس كرواتيا ليفاكوفيتش، زميله في برشلونة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، اختتم نيكو ويليامز رباعية المنتخب الإسباني، بعدما تلقى تمريرة من بيدري ووضع الكرة في الشباك بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفعت إسبانيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حققت فوزها الثاني على التوالي، عقب تغلبها على إنجلترا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

في المقابل، توقف رصيد كرواتيا عند 3 نقاط، لتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إنجلترا، بينما تتذيل التشيك جدول الترتيب دون نقاط.