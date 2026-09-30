قال الفنان اللبناني صالح عبد النبي، إنه وجه الشكر إلى الشرطة المصرية، بعد مساعدته في العثور على مفتاح سيارته خلال دقائق، عقب فقدانه داخل أحد المطاعم في الإسكندرية.

وروى "عبد النبي" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أنه دخل المطعم برفقة أصدقائه لتناول الغداء، وبعد الانتهاء توجه إلى سيارته، واكتشف أن المفتاح ليس معه، واعتقد أن المفتاح سيكون في المطعم، وظلوا يبحثون عنه لنحو ساعتين، مشيرًا إلى أنه بدأ يتساءل عن كيفية عودته إلى القاهرة، وما إذا كانت هناك كاميرات يمكن الاستعانة بها لمعرفة مكان المفتاح.

وأضاف أنه حاول طلب مشاهدة كاميرات المراقبة، إلا أنه واجه صعوبة في ذلك، قبل أن يقترح عليه أحد أصدقائه الاتصال بالنجدة، قائلًا: “قلت له مش هكلم النجدة علشان مفتاح ضايع، حاجة بايخة"، مستكملاً أن صديقه كلم الشرطة وفوجئ "عبد النبي" بعد ذلك بإبلاغه بأنها في طريقها إليهم.

وتابع أنه بعد انتظارهم نحو 5 أو 10 دقائق، وصلت سيارة شرطة، وحضر نقيب إلى المطعم، وطلب الاطلاع على كاميرات المراقبة، وخلال نحو 5 دقائق تمكنوا من مراجعة الكاميرات واكتشفوا أن المفتاح كان داخل علبة المناديل الموجودة على الطاولة.