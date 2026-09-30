قال أحمد كوجك وزير المالية، إن الدولة حققت خلال العامين الماضيين أكثر من 1.3 تريليون جنيه عبر تبسيط وتسهيل وتوسيع قاعدة المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأضاف: «الممول بياخد خدمة ولازم نديله حقه زي ما بناخد حقنا»، موضحًا أن هناك الكثيرين الذين تترسخ لديهم ثقافة معينة بوجود نوع من سوء التعامل بهذا القطاع، لكن المهم أن الدولة تبذل ما عليها من جهود وتحسن الخدمة مع الالتزام بالتطوير الدائم.

وشدد على أن حوكمة هذه القطاع ستكون لها انعكاسات إيجابية، لكنه أكد أن هناك تجاوبًا كبيرًا مع المنظومة، بما يساهم في زيادة الموارد.

ولفت إلى أنه سيتم العمل مع وزارة التنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية، وهو باب هائل من الموارد عبر استغلال الأصول بما يدر عائدًا أكبر يعود لصالح المواطنين في المقام الأول.

وشدد على ارتباط هذه الأهداف بالطموح الكبير المتمثل في خفض الدين وتحقيق تنمية كبيرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم ومثلها من القطاعات التي تحتاج إلى تمويل ضخم، وتابع: "كان عندنا مشاكل تنمية موارد وليس إنفاق".

وأكد أن دولة مثل مصر يجب أن تنفق أضعاف ما تنفقه في الوقت الحالي، نظرًا لوجود مشكلة في الموارد، وأوضح أن ضمان تحقيق ذلك بدون دين أو اقتراض هو تنمية الموارد.