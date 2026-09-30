قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إنّ مصر شهدت تغييرًا كبيرًا بفعل الجهود التي بذلتها الدولة في الفترات الماضية بينها القضاء على العشوائيات وإيصال الخدمات لمناطق محرومة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأضافت: «أنا من 12 سنة في المحليات وشفت كم التغيير أمام عيني في نفس الحارة في نفس الشارع في نفس القرية.. مثلا فيه قرية في مركز الصف شوفتها من 12 سنة البيوت فيها مكنش فيها كهرباء ولا مياه الأهالي كانوا يحلموا يكون عندهم شهر عقاري ولا يكون عندهم مكتب بريد.. هذا العام نفس القرية الوضع تغير تماما وأصبح فيها أحدث مستشفى ومكتب شهر عقاري».

وتابعت: «أنا اشتغلت في العشوائيات من 12 سنة وسكَّنت بيوت كانت من الصفيح والعشش والآن لم تعد هناك أي عشوائيات».

وأضاف أنه من خلال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيكون هناك 332 مقر شهر عقاري و332 مركزًا حكوميًّا، معقبة: «المواطن لو نازل من بيته ورايح يعمل توكيل هيلاقيه في آخر الشارع بعد ما كان بيعمل سفرية وياخد 3 مواصلات علشان يعمل توكيل».

وأوضح أنه في السابق كان عدد مقار الشهر العقاري بالإسكندرية أقل من عشرة مكاتب، في حين يصل العدد حاليًّا بأي مركز في أي محافظة إلى 15 مقرًا للشهر العقاري ومركزًا حكوميًّا.