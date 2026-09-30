إنجلترا تهزم التشيك بثنائية وتحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إنجلترا انتصاره الأول في منافسات دوري الأمم الأوروبية للموسم 2026-2027، بعدما تغلب على مضيفه التشيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ودخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام إسبانيا، بينما واجه منتخب التشيك مهمة صعبة أمام وصيفه في المجموعة.

وتلقى المنتخب التشيكي ضربة مبكرة في الدقيقة 25، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بافيل شولتش عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح المنتخب التشيكي في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، استغل المنتخب الإنجليزي أفضليته العددية ونجح أنتوني جوردون في افتتاح التسجيل بالدقيقة 47، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 69، ظهر هاري كين ليضيف الهدف الثاني لإنجلترا، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفعت إنجلترا رصيدها إلى 3 نقاط في المجموعة، بعدما كانت قد خسرت أمام إسبانيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

وتواصل إسبانيا تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي إنجلترا في المركز الثاني بـ3 نقاط، بالتساوي مع كرواتيا، فيما تحتل التشيك المركز الأخير دون نقاط.