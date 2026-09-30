أحمد دراج يكلف المستشار محمد إسماعيل أمينًا مساعدًا لقطاع جنوب الصعيد بحزب العدل

أصدر الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، قرارًا بتكليف المستشار محمد محمود إسماعيل بمنصب الأمين العام المساعد لقطاع جنوب الصعيد بالحزب.

ويأتي القرار في إطار استكمال وتعزيز الهيكل التنظيمي للحزب، ودعم منظومة العمل الحزبي بمحافظات جنوب الصعيد، بما يسهم في تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل مع القواعد والكوادر الحزبية بمختلف المحافظات.

ويتمتع المستشار محمد محمود إسماعيل بخبرة ممتدة في مجالات العمل العام والقانوني والسياسي منذ عام 1992، حيث يشغل منصب محامٍ بالنقض ومستشار قانوني لعدد من شركات الاستثمار، إلى جانب مشاركته في عدد من شركات التطوير والاستثمار العقاري.

وسبق للمستشار محمد محمود إسماعيل الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن حزب العدل، كما شارك في جلسات الحوار الوطني ضمن المحورين السياسي والاجتماعي، في إطار اهتمامه بالمشاركة في قضايا الشأن العام والعمل السياسي.