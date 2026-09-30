تخرج 21 خريجًا في المجموعة 163 بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

شهد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر تخرج المجموعة 163 من الحاصلين على دورة أساسيات الكمبيوتر، وبرنامجي Word وExcel، وعددهم 21 خريجًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجي المركز حتى الآن إلى 2894 خريجًا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر، وحرصها على تطوير مهارات الأئمة والعاملين بها، ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في مواكبة متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتأهيل الأئمة وتطوير مهاراتهم الرقمية والتقنية، إلى جانب تأهيلهم العلمي والمهني، من خلال منظومة تدريبية متكاملة تستهدف بناء قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل الدعوي والإداري، في ضوء المستجدات المعاصرة.