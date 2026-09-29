الرئيس السيسي: مصر مسئولية في رقبة الجميع وليس في رقبة حد لوحده

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة اتخاذ إجراءات مؤثرة تقضي على أي تأثير للإجراءات التي تستهدف النيل من الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال: «لما اتقال فيه لوحين زجاج متكسرين ( في مدرسة بإحدى القرى) وفيه باب عاوز دهان عملنا ده.. لو حبيت أعمل ده بالدولة هقول مليون جنيه لكل مدرسة.. ومع وجود 60 ألف مدرسة يعني هنحتاج 60 مليار جنيه».

ولفت إلى تدخل أهالي القرية لمعالجة الموقف ومن ثم لا يكون هناك إحباط ويأس سواء للطلبة أو المدرسين، وتابع: «الفكرة في منتهى البساطة هي التأثير بالتأثير من خلال إن اتخذ إجراء موجه مني للآخرين، وبالتالي كل الإجراءات اللي تتعمل للنيل من الدولة لا يكون لها تأثير».

وأوضح أنه في نفس الوقت يتم المساهمة في بناء مجتمع قوي، مؤكدا ضرورة الالتحام سويًّا لمجابهة التحديات، لافتا إلى أن مصر مسئولية في رقبة الجميع وليس في رقبة شخص بمفرده.

وشدد على أن محصلة الجهود في كل قطاع من قطاعات الدولة قادرة على مواجهة أي تحدٍ، ليس فقط الاستهداف ضد الدولة، لكن تحدي البناء والتنمية والإصلاح والتطوير ورفع الكفاءة.

ونوه إلى أن مصر قادرة على تحقيق ذلك حتى لو كانت مواردها قليلة، مؤكدا أهمية التحلي بالجهد والفكرة والإرادة ونكران الذات.