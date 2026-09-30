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حقق منتخب كوت ديفوار فوزا متأخرا على نظيره الصومال بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وانتظر المنتخب الإيفواري حتى الدقائق الأخيرة ليحسم انتصاره الصعب، الذي جاء عن طريق هدفي يان جبوهو لاعب كوفنتري سيتي الإنجليزي في الدقيقة 89.

أضاف بازومانا توريه لاعب نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني للأفيال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وواصل منتخب كوت ديفوار بقيادة المدرب الفرنسي العائد لتدريبه قبل أسابيع، هيرفي رينارد، انطلاقته الجيدة في مشوار التصفيات ليصل للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن منتخب جامبيا الوصيف، الذي حقق فوزا مفاجئا في وقت سابق اليوم على غانا خارج ملعبه بنتيجة 4 / 2.

أما منتخب الصومال فيحتل المركز الثالث بلا نقاط، بفارق الأهداف عن غانا المتذيل.