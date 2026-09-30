النقل: استخدام الأنفاق وسلالم المشاة يحافظ على سلامة ركاب الأتوبيس الترددي

شددت وزارة النقل على مستخدمي الأتوبيس الترددي السريع BRT ضرورة الالتزام باستخدام الأنفاق وسلالم المشاة المخصصة للوصول إلى محطات الأتوبيس، وعدم السير أو عبور الطريق للوصول إلى المحطات، حفاظًا على سلامة الركاب والمواطنين، وتجنبًا للحوادث التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت الوزارة، من خلال إنفوجراف نشرته اليوم، أهمية استخدام الأنفاق وسلالم المشاة للوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي، منوهة إلى أن استخدام الأنفاق وسلالم المشاة يساعد على انتظام حركة الأتوبيس الترددي، كما يوفر الوقت ويسهل الوصول إلى المحطات، إلى جانب حماية المواطنين من الحوادث التي قد تنتج عن عبور الطريق في أماكن غير مخصصة لذلك.

وشددت وزارة النقل على ضرورة عدم عبور الطريق للوصول إلى محطات الأتوبيس، لافتة إلى أن عبور الطريق في غير الأماكن المخصصة لا يمثل خطرًا على الشخص نفسه فقط، وإنما قد يعيق حركة الأتوبيس الترددي ويعرض مرتكبي هذه السلوكيات للمساءلة القانونية، رافعة شعار «سلوكك اليوم.. مسؤوليتك تجاه نفسك والآخرين».

وأشارت الوزارة إلى مواصلة حملتها تحت شعار «سلامتك تهمنا» و«حياتك أمانة»، للتأكيد على أن سلوك المواطنين أثناء استخدام منظومة النقل الجديدة يمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعية الركاب إلى الالتزام بتلك الإرشادات، وتجنب السير على الطريق أو عبوره للوصول إلى المحطات، واستخدام وسائل العبور المخصصة لذلك.