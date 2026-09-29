مقتل شخصين في قصف روسي على مدينة سومي الأوكرانية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرون في غارات جوية روسية على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف زيلينسكي، على تطبيق تيليجرام، أن أربع قنابل انزلاقية روسية ضربت وسط المدينة، بما في ذلك مبنى مدرسة.

وكتب الرئيس: "أشكر المعلمين وإدارة المدرسة: كان الأطفال والموظفون في الملجأ، تم إجلاء 100 شخص في الوقت المناسب".

واتهم زيلينسكي "الإرهابيين الروس" و"الوحوش المقززة" بقصف الأطفال والمدارس والمنازل العادية.

وفي وقت سابق، أعلن أضرارا أخرى ناجمة عن الهجمات الروسية، قائلا إن مراكز بيانات وأعمال وكذلك مباني سكنية تعرضت للقصف في كييف.

وأضاف أنه في منطقة أوديسا، أصيبت "مؤسسة تعليمية ومسكن وسفينتين أجنبيتين".

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" التي تديرها الدولة، أن ستة على الأقل من أفراد الطاقم قتلوا عندما تحطمت طائرة عسكرية من طراز "توبوليف 95 "في منطقة أمور بشرق روسيا.

وذكر التقرير نقلا عن وزارة الدفاع في موسكو أن شخصا آخر أصيب.

وكانت الطائرة في رحلة تدريبية وتحطمت في منطقة غير مأهولة.

ولم تكن تحمل ذخيرة. ولم تتوفر معلومات مبدئية عن السبب المحتمل للحادث.