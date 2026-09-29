لقي رجل حتفه بعدما جره قطار أنفاق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما علقت حقيبة كان يحملها في باب القطار خلال ساعة الذروة المسائية أمس الاثنين، وفقا للشرطة.

وكان ياو بواهيني 57 عاما يغادر القطار في إحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين نحو الساعة 1800، عندما علقت حقيبته، التي وصفتها الشرطة بأنها حقيبة تسوق، في أبواب القطار أثناء إغلاقها.

وقالت الشرطة في بيان إن القطار جر الرجل، وهو من سكان بروكلين، إلى القضبان ودهسه أثناء مغادرته المحطة.

وتابعت الشرطة، إن الضباط وصلوا إلى المكان ليجدوا بواهيني "فاقدا للوعي ولا يستجيب (للتنبيه)" على قضبان القطار. وأُعلنت وفاته في مسرح الحادث.

وسيتولى مكتب الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة، وما زال تحقيق الشرطة جاريا.

وأحالت هيئة النقل الحضرية، التي تدير نظام مترو الأنفاق، الأسئلة المتعلقة بالحادث إلى الشرطة.