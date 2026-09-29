الادعاء الألماني يرفع دعوى على أوكراني بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات روسي

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى على رجل بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وقالت المتحدثة، إن الرجل البالغ من العمر 53 عاما، وهو من مدينة أتيندورن في منطقة زاورلاند ويحمل الجنسية الأوكرانية، يُشتبه فيه بدرجة كافية في أنه عمل لصالح جهاز استخبارات روسي منذ نوفمبر 2025 على أقصى تقدير.

ويعتقد الادعاء العام، أن الرجل جمع معلومات عن شخص في ألمانيا كان قد شارك في أعمال قتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابعت أنه نقل هذه المعلومات إلى جهاز استخبارات روسي خلال الفترة التي سبقت إلقاء القبض عليه في 27 مارس 2026.

وأوضح الادعاء العام في دوسلدورف، أن عملية التجسس كانت على الأرجح تهدف أيضا إلى التحضير لعمليات استخباراتية أخرى ضد الشخص المستهدف في ألمانيا.

وذكر الادعاء، أنه قدم صحيفة الدعوى في مطلع سبتمبر الجاري إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف.