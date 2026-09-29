المستشار الألماني: سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء المقبل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء المقبل.

وخلال لقاء مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في برلين، قال ميرتس مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاورات مكثفة تجرى قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في منتصف أكتوبر المقبل، "حول كيفية تحسين مساعداتنا مرة أخرى".

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن مشاورات الاتحاد الأوروبي ستتناول أيضا تقديم مساعدات محددة للغاية للميزانية الأوكرانية وتعزيز الدفاع الجوي.

وقال: "هذا يمثل حاليا أحد أكبر التحديات التي تواجهها أوكرانيا".

وأضاف أنه يسعى، من خلال محادثات شخصية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات في العالم، إلى توفير إمدادات إضافية لمنظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا.

وجدد ميرتس، مطالبته لروسيا بإنهاء الحرب مع أوكرانيا والدخول في مفاوضات جادة، على أن يشارك الأوروبيون فيها أيضا.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الكازاخستاني أنه يؤيد تجميد العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، بما يتيح المجال أمام الدبلوماسية والمفاوضات، وتجنب توجيه أي انتقاد مباشر.

وقال إن بلاده تربطها علاقة صداقة قوية بكل من روسيا وأوكرانيا على حد سواء.

وأكد توكاييف، أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تربطه به علاقات جيدة، شخصية بارزة ورجل دولة مناسبا لقيادة بلاده سياسيا.

وأضاف توكاييف، عن بوتين: "أنا أعرفه جيدا جدا. وهو يتمتع بالصفات الشخصية اللازمة لتولي منصب رئيس دولة كبيرة جدا ذات تاريخ بالغ التعقيد، ولها فهمها الخاص للأهداف الاستراتيجية التي تواجهها".