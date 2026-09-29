الناتو والجيش الأمريكي ينفذان مناورة واسعة لتحسين التعاون العسكري في أوروبا

يسعى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والجيش الأمريكي، إلى تحسين التعاون في أنحاء أوروبا من خلال مناورة واسعة النطاق تمتد من شمالي النرويج إلى البحر الأسود، حسبما ذكر مسئول عسكري ألماني اليوم الثلاثاء.

وقال الجنرال بالقوات المسلحة الألمانية بيورن شولتس، في مقر القوات البرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا بمدينة فيسبادن، إنه من المقرر أن يشارك نحو 2000 جندي من عدد من دول الناتو في مناورة "أفنجر ترايد 26" السنوية، التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر.

ولا تعتبر "أفنجر ترايد 26" مناورة ميدانية تقليدية، بل ستستخدم عمليات محاكاة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لاختبار قدرة القوات المسلحة الغربية على التعاون بصورة أسرع وأكثر فاعلية عبر الحدود الوطنية في حال وقوع هجوم.

وتهدف التقنيات المتقدمة والاتصالات الفورية عبر الأجهزة المحمولة إلى تزويد القوات بصورة محدثة باستمرار بمعلومات عن وضع المعركة.

وتأتي المناورة في إطار "مبادرة الردع على الجناح الشرقي" التي أُطلقت قبل نحو عامين لتحسين التنسيق وتعزيز القدرات القتالية على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو.