وزير الدفاع الكوري الجنوبي: لغم زرعته كوريا الشمالية تسبب في إصابة 3 جنود

أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، عن اعتقاده أن لغمًا أرضيًا زرعته كوريا الشمالية تسبب في انفجار أدى إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال كانج إنّه من المستبعد إلى حد كبير أن يكون اللغم قد جرفته مياه الأمطار إلى المنطقة.

وأصيب جنديان بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة في الانفجار الذي وقع يوم 21 سبتمبر الجاري في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ومنذ ذلك الحين، جرى رصد عدة ألغام بالقرب من موقع الانفجار، وذلك في إطار التحقيق المستمر.

وقالت «يونهاب» إن كانج قال إن كوريا الشمالية زرعت الألغام على الأرجح في إطار جهودها لتعزيز دفاعاتها الحدودية.

وذكر الوزير، أمس الاثنين، أن كوريا الجنوبية ستتخذ إجراءات «مناسبة ومهمة ومتوافقة» إذا تأكد أن لغمًا كوريًا شماليًا هو الذي تسبب في الانفجار. ولم يحدد التدابير الممكنة.