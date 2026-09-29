اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قرية المغيّر وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت فلسطينيًا أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته عند مدخل القرية، وفق إعلام رسمي وشهود عيان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن القرية تشهد منذ ظهر الثلاثاء تشديدات عسكرية إسرائيلية، شملت إجراءات تفتيش واحتجاز عدد من المواطنين عند مدخلها، بالتزامن مع «اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أقام حاجزًا عند مدخل القرية، واحتجز مواطنين واستجوب المارة بشأن انتماءاتهم التنظيمية، وسط مخاوف من تعرضهم للاعتداء.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية من جهتها الغربية، بالتزامن مع إطلاق مستوطن إسرائيلي مسلح الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي المتمركز عند المدخل الغربي اعتقل شابًا من سكان القرية.

وأضاف الشهود أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المغيّر، فيما أجبر جنود إسرائيليون مواطنين فلسطينيين على فتح طريق مؤدٍ إلى القرية، كانوا قد أغلقوه أمام المستوطنين.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، هاجم مستوطنون منازل وممتلكات فلسطينية في القرية، بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي واعتقال شاب.

وقال شهود للأناضول إن الهجوم استهدف 3 منازل، بينها منزل المواطن موسى أبو عليا، كما أضرم المهاجمون النار في منزل الأسير فكري موسى أبو عليا.

وأضافوا أن المستوطنين أحرقوا 6 مركبات، بينها 3 تعرضت للحرق جزئيًا، فيما أُحرقت 3 أخرى بالكامل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1209 فلسطينيين وإصابة نحو 13 ألفًا و350 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 24 ألفًا و600 شخص، وفق معطيات رسمية.