وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيال

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، باستهداف كبار قادة حركة حماس الموجودين خارج قطاع غزة، مؤكداً أنهم لا يزالون على "قائمة الاستهداف" الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من اغتيال عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، بغارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وكانت حماس قد أكدت اغتيال البيك، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس إنه كان ضالعاً في التخطيط لهجمات وتجنيد مقاتلين.

وقال كاتس، في بيان مصور، إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد لواء شمال غزة "في إطار سلسلة العمليات المستمرة ضد قادة حماس في غزة"، قبل أن يضيف أن "قادة حماس في الخارج هم أيضاً على قائمة الاستهداف"، وفق شبكة العربية.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بملاحقة من قال إنهم اضطلعوا بدور مركزي في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح لهم، بحسب تعبيره، بالإفلات من الاستهداف.

وأشار كاتس بشكل مباشر إلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في قطر العام الماضي، قائلاً إنهم "نجوا مرة بسبب خلل"، ومضيفاً أن "المرة المقبلة ستأتي"، في تهديد واضح بتجدد محاولات استهداف قيادات الحركة في الخارج.

ولم يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي تفاصيل عن طبيعة "الخلل" الذي قال إنه حال دون اغتيال قادة الحركة في الضربة السابقة، كما لم يحدد أسماء القيادات الموجودة حالياً على قائمة الاستهداف أو الدول التي قد تشملها عمليات إسرائيلية محتملة.

وتأتي تصريحات كاتس ضمن سياسة إسرائيلية معلنة لملاحقة قيادات حماس داخل قطاع غزة وخارجه.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن للحركة قيادات وشبكات تعمل من عدة دول خارج الأراضي الفلسطينية، ويعتبر أنها تضطلع بأدوار في التمويل وإدارة أنشطة الحركة، وهي اتهامات إسرائيلية تتعلق بطبيعة نشاط تلك القيادات.

وتهديد كاتس جاء بالتزامن مع تكثيف إسرائيل استهداف قادة كتائب القسام في القطاع خلال سبتمبر.