أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية على أربعة لاتهامهم بالقتال في صفوف تنظيم داعش.

وأوضح الادعاء أن المتهمين الأربعة عراقيون تتراوح أعمارهم بين 27 و43 عامًا، وأنهم يواجهون تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على هؤلاء المتهمين في ربيع هذا العام في مدن بلاون وكمنيتس ولايبتسيج، وهم محتجزون حاليًا على ذمة التحقيق، ويتهم الادعاء الرجال الأربعة بأنهم عملوا، بشكل مستقل عن بعضهم بعضًا، قبل نحو 10 إلى 12 عامًا، مقاتلين أو حرس حدود لدى تشكيلات مختلفة تابعة للتنظيم في العراق.

وذكر الادعاء أنهم جميعًا كانوا يتلقون مبالغ مالية من التنظيم مقابل ذلك.

وبحسب الادعاء العام في دريسدن، فإن الجرائم محل الدعوى وقعت في العراق، وقال الادعاء العام: «لم يتسن إثبات ممارسة المتهمين الأربعة أي نشاط لصالح التنظيم الإرهابي بعد دخولهم الأراضي الألمانية».

ورأى أنه ليس هناك - بناء على ذلك - أي مؤشرات على وجود تهديد لألمانيا.

وستنظر المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن في الدعوى المرفوعة للبت في قبولها من عدمه، وفي حال قبولها ستقرر الشروع في إجراء المحاكمة، وبعد ذلك سيتم تحديد مواعيد المحاكمة.