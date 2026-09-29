تحطم طائرة عسكرية في شرق روسيا ومصرع 6 من أفراد طاقمها

تحطمت طائرة عسكرية روسية الثلاثاء في منطقة آمور في أقصى الشرق الروسي، ما أسفر عن مقتل ستة من أفراد طاقمها وإصابة آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة "تاس" الرسمية، إن "طائرة من طراز تو-95 تحطمت في 29 سبتمبر في منطقة آمور خلال رحلة تدريبية".

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أنه "بحسب المعطيات الأولية، قُتل ستة من أفراد الطاقم، فيما أصيب شخص واحد ونُقل إلى منشأة طبية".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسنّ التحقق من صحتها، ما بدا أنه ألسنة لهب ودخان يتصاعدان من موقع التحطم، فيما سُمعت في الخلفية أصوات دويّ وفرقعة، وفق وكالة فرانس برس.

وطائرة "تو-95" قاذفة كبيرة قادرة على حمل أسلحة نووية، صُمّمت في الاتحاد السوفيتي.

وغالبا ما تستخدمها روسيا في تدريبات عسكرية.