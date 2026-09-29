مفوض أوروبي: أحداث سبتة طغت على إنجازات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

قال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة، إن الصور التي أظهرت التدفق الهائل للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في أواخر يوليو طغت على الإحصاءات الإيجابية التي سجلها الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وأضاف برونر، لصحفيين في بروكسل خلال عرضه خطة جديدة لتعزيز الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: "أود أن أقول إن الصور طغت أحيانا على أفضل الإحصاءات"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتدفق أكثر من 72 ألف شخص إلى سبتة من المغرب في نهاية يوليو قبل أن يعاود معظمهم أدراجهم.

وتقدر إسبانيا أن 12 ألفا من المهاجرين ما زالوا في هذا الإقليم الصغير، ومنهم قُصَر.

وقال برونر لتلفزيون "رويترز" هذا الشهر إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، فإن مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة أسهمت رغم ذلك في تعزيز تأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة.